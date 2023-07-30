Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere ok gibi saplanırken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan M.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Atatürk Havalimanı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan M.A.'yı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için araçların geçişini yan yoldan sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü M.A.'nın (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası demir bariyerlerin otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından A.'nın cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA