  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Temmuz 2020 12:26

Otomobil defalarca takla attı: 3 yaralı

Maltepe Sahil Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil defalarca takla attı: 3 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, saat 04.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu İdealtepe Kavşağı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki minibüse vurarak duran otomobil, ters döndü. Hurdaya dönen aracın sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı iddia edilirken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otomobil , trafik , kaza , maltepe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM