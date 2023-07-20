Otomobil inşaata düştü: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına düştü. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında Ankara istikametinden kent merkezine seyir halinde olan O.B. yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Metrelerce savrulan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak inşaat alanına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.S. ve O.K. otomobilde sıkıştı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde S.S.’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.B. ve O.K. ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından S.S.’in cenazesi ayrıntılı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA