Otomobilde bıçaklı dehşet

Bursa'da eğlence dönüşü otomobilde hesap yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce dehşet dakikaları yaşandı. Direksiyondaki Arslan K.'yi ekmek bıçağı ile yaralayan Özcan S., kendisine müdahale eden çevredekilere de saldırınca, linç edilmek istendi. polis öfkeli kalabalığı silah çekerek dağıttı.



Olay sabah saat 09.30 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda meydana geldi.

İddiaya göre gece birlikte alkol alan Arslan K. ve Özcan S. evlerine gitmek için otomobille yola çıktı. Ancak araç içinde iddiaya göre hesap yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Özcan S., direksiyondaki Arslan K.yi yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaraladı. Aracını durduran Arslan K. da çakıyla Özcan S'ye karşılık verirken, bir yandan da araçtan dışarıya çıkmak istedi.





Çevredekilerin olayı görünce müdahale ederek Arslan K.yi araçtan çıkarmak isteyince Özcan S. onlara da saldırmaya kalkıştı. Toplanan kalabalık Özcan S.'yi araçtan indirip linç etmeye kalkıştı. Gelen polis ekibi kalabalığı ancak silah çekerek uzaklaştırıldı.



Bu sırada yaralı Arslan K. çağrılan ambulansla yakındaki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisler araçtan güçlükle indirdikleri Özcan S.'yi, saldırgan tavrını sürdürünce kelepçe taktı ve ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arslan K. ve Özcan S.'nin birbirlerini yaraladığı otomobilde bulunan ve kavga çıkınca inip kaçan üçüncü bir kişiyi de arıyor.



































