Türkiye'den İslam karşıtı partiye izin
Türkiye'den İslam karşıtı partiye izin
Cem Yılmaz’dan çarpıcı referandum mesajı
Cem Yılmaz’dan çarpıcı referandum mesajı
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Rizeli vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi: ''Ha bu sözümü yaz''
Rizeli vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi: ''Ha bu sözümü yaz''
İbrahim Erkal için kötü haber; açıklama az önce geldi
İbrahim Erkal için kötü haber; açıklama az önce geldi
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Bir ünlü daha ''hack''lendi; çıplak fotoğrafları internette
Bir ünlü daha ''hack''lendi; çıplak fotoğrafları internette
  1. 15 Nisan 2017 15:20

Otomobilde bıçaklı dehşet

Eğlence dönüşü otomobilde hesap yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce dehşet dolu anlar yaşandı.

Otomobilde bıçaklı dehşet
A+ A-

Bursa'da eğlence dönüşü otomobilde hesap yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce dehşet dakikaları yaşandı. Direksiyondaki Arslan K.'yi ekmek bıçağı ile yaralayan Özcan S., kendisine müdahale eden çevredekilere de saldırınca, linç edilmek istendi. polis öfkeli kalabalığı silah çekerek dağıttı.

Olay sabah saat 09.30 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda meydana geldi.

İddiaya göre gece birlikte alkol alan Arslan K. ve Özcan S. evlerine gitmek için otomobille yola çıktı. Ancak araç içinde iddiaya göre hesap yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Özcan S., direksiyondaki Arslan K.yi yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaraladı. Aracını durduran Arslan K. da çakıyla Özcan S'ye karşılık verirken, bir yandan da araçtan dışarıya çıkmak istedi.


Çevredekilerin olayı görünce müdahale ederek Arslan K.yi araçtan çıkarmak isteyince Özcan S. onlara da saldırmaya kalkıştı. Toplanan kalabalık Özcan S.'yi araçtan indirip linç etmeye kalkıştı. Gelen polis ekibi kalabalığı ancak silah çekerek uzaklaştırıldı.

Bu sırada yaralı Arslan K. çağrılan ambulansla yakındaki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisler araçtan güçlükle indirdikleri Özcan S.'yi, saldırgan tavrını sürdürünce kelepçe taktı ve ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arslan K. ve Özcan S.'nin birbirlerini yaraladığı otomobilde bulunan ve kavga çıkınca inip kaçan üçüncü bir kişiyi de arıyor.


















DHA

polis , kavga , linç , alkollü eğlence