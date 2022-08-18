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Otomobili yanan kadının cesedi göletten çıktı

Otomobili yanan kadının cesedi göletten çıktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunan Gülten İ.'nin (52), yakındaki gölette cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Koçak köyünde dün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İ.'ye ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İ. için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İ.’nin cansız bedenine ulaştı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler boyabat
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