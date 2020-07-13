Otostop çeken genç kızın hayatı kabusa döndü!

İstanbul'da bir aile yakınıyla tartışan genç kadın Arnavutköy'de otostop çekmesi ardından hayatının en kötü aylarını yaşadı. Aracına bindiği şüpheli tarafından aylarca alıkonulan genç kadına zorla uyuşturucu kullandırıldı. Defalarca cinsel saldırıya uğrayan genç kadın kaçmak istedi ancak hep tehdit edildi. Son olarak şüphelilerin elinden kaçan kadın, soluğu emniyette aldı. İfadesi ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklanan şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

OTOSTOP ÇEKTİ

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; skandal olay 23 yaşındaki müşteki Ravana A'nın emniyet ifadelerine yansıdı. Ravana A. ifadesinde, İstanbul'a ailesi ile gelip burada yaşamaya başladığını, son bir senedir Ziya Ö. ile kaldığını, kendisini babası gibi sevdiğini, kavga ettikleri sırada dışarı çıktığını, Arnavutköy'e giden yolda İstanbul yönüne gitmek isterken parası olmadığı için yolda otostop çekmesi üzerine bir aracın durduğunu kaydetti.

"GİDECEK YERİN YOKSA, BENİM BİR YERİM VAR"

Kendisini bırakabileceklerini söylediklerini, aracın içerisinde 26 yaşındaki şüpheli Ahmet B. ve Lokman isimli iki erkek şahsın olduğunu, evvelce bu kişileri görmediğini, yolda konuşur iken şüpheli Ahmet B'nin "Benim bir yerim var, gidecek yerin yoksa seni buraya bırakabilirim, burada kalabilirsin" demesi üzerine kabul ettiğini ifade etti.

SİGARA DİYE UYUŞTURUCU VERDİLER

İlk başta çok iyi davrandıklarını, sonrasında bir sigara teklif ettiklerini, normal sigara zannedip içtiğini, uyuşturucu madde hiç kullanmadığını, bu sigarayı içince başının dönmeye başladığını, sonrasında hatırladığı kadarıyla şüpheli Ahmet'in sağ omuzuna bir bıçak dayayıp omzunda yaralar açtığını ileri sürdü.

OMZUNA YARA AÇIP TECAVÜZ ETTİ

İtiraz etse de şüphelinin bu duruma devam ettiğini, bu esnada ayrıca tecavüz ettiğini, bu duruma da itiraz ettiğini hatırladığını ifade etti. İtiraz ettiğinde bıçakla işkence ederek eylemine devam ettiğini hatırladığını, ağzını tutarak "Sen benim nasıl bir deli olduğumu bilmiyorsun" dediğini hatırladığını kaydetti.

Sonrasında şüpheli Ahmet'in gittiğini, Ahmet'in sigara verirken Lokman'ın yanlarında olduğunu, Lokman'ın sonrasında bu eve Ahmet ile uyuşturucu getirdiğini, sonrasında Lokman'a ne olduğunu görmediğini belirtti.

"SENİ BURAYA KİM GETİRDİYSE O ALACAK"

Aynı gece şüpheli Ahmet gittikten sonra, ismini daha sonra öğrendiği şüpheli Hilmi E'nin evin içinde olduğunu ve uyuşturucu madde verdiğini, sonrasında neler olduğunu hatırlamadığını ifade etti.

Sabah uyandığında yanında bu şahsın olduğunu, gitmek istediyse de "Seni buraya kim getirdi ise o alacak, bir yere gidemezsin" diyerek göndermediğini ifade etti.

"SENİ KORURUM" DEYİP İMZA ATTIRDI

Sonrasında bu kişi ile sohbet etmeye başladıklarını ve kendisine "Seni korurum" dediğini, arazilerinin olduğunu söyleyince de beyaz bir kağıt çıkartıp "Bu malların yüzde ellisi senin" diyerek imza attığını ve verdiğini kaydetti.

AYLARCA EVDE TUTULDU

3 ay boyunca bu evde kaldığını, bir süre sonra kendisinin ayrılmak istediğini, kendisinin tabanca ile tehdit edildiğini, bir gün yakında bulunan bir komşuya "Beni öldürüyorlar" diyerek evden kaçtığını, bir kadının kendisini evine aldığını, oradan polisi aradığını dile getirdi.

Kısa süre ardından şüphelilerin elinde kurtulan genç kadın, soluğu emniyette aldı. Ravana, şüpheli Ahmet ve Hilmi'den şikayetçi oldu. Şikayet ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

BEYANLARI ÇAKIŞTI

İddianamede şüpheli Ahmet B'nin ifadesi yer aldı. Şüpheli verdiği ifadesinde, müştekinin şüpheli Hilmi'nin evinde kaldığını, bu süreçte 1 kez Hilmi'nin evine gittiğini beyan ederek üzerine atılı suçları kabul etmedi. Şüpheli Hilmi E. ise Ahmet ile müştekinin 4 gün kadar kendi evinde misafir olarak kaldıklarını, müştekinin birkaç gün aralıklarla gelip yine kaldıklarını beyan ederek üzerine atılı suçları kabul etmedi.

MAHKEME "İFTİRA" YOK DEDİ

Savcılıkça, Ahmet B'nin Ravana A'ya cinsel saldırıda bulunduğu, bu sırada bıçak ile omuzundan yaralamak suretiyle basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi. Müştekiyi, cinsel amaçlı olacak biçimde müştekiyi maddi ve manevi cebir yolu ile alıkoyduğu belirtildi.

Şüpheli Hilmi'nin müştekiyi cinsel amaçlı olacak şekilde kolluk görevlilerince ele geçirilemeyen tabancayla maddi ve manevi cebir uygulamak suretiyle alıkoyduğu, rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, müşteki ve şüphelilerin evvelce birbirlerini tanımadıklarını, aralarında herhangi bir husumetin olmadığını, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda müştekinin şüphelilere iftira atmalarını gerektirir ciddi bir nedenin mevcut olmadığını kaydetti.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

Tutuklanan şüpheliler Ahmet B. ve Hilmi E.'nin 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.