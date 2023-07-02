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Otoyol kenarında ceset bulundu

Otoyol kenarında ceset bulundu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çürümüş durumda bir ceset bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde, otoyoldan kötü koku hisseden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Otoyol kenarındaki ağaçlık alanı kontrol eden polis, 15-20 günlük olabileceği tahmin edilen çürümüş halde bir ceset olduğunu tespit etti.

Cesedin bulunduğu alanda döşek ve yorgan da bulan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

 

Etiketler kocaeli ceset çürümüş ceset
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