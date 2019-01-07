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  4. 07 Ocak 2019 12:13

Parkta dehşet ! Bekçiler yetişemedi...

Samsun'da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Parkta dehşet ! Bekçiler yetişemedi...
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Olay, Samsun İlkadım ilçesi'nin Rasathane Mahallesi Anneler Parkı içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen emniyete bağlı bekçiler bir kadın çığlığı ve silah sesi duydu. Sesin geldiği yöne koşan bekçiler parkın içindeki merdivenlerde bir kadını tabancayla vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Olay, polise ve 112'ye haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

KENDİ KENDİNİ VURDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Kanlar içinde yaralı olarak bulunan E.Y. (21) adlı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tabancadan çıkan kurşunun E.Y.'nin karın boşluğunun sağ tarafından girip belinin sol tarafından çıktığı tespit edildi. E.Y. kendi kendini vurduğunu ileri sürerken, hayati tehlikesi bulunan genç kadın ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri E.Y.'nin yaralı olarak bulunduğu yerde 1 adet tabanca da ele geçirdi. Ekipler, E.Y.'nin kendini mi vurduğunu, yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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