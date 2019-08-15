  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Ağustos 2019 11:17

Parkta dehşet ! Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve yanındaki erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. İki genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Parkta dehşet ! Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü
A+ A-

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aşırı alkollü olduğu iddia edilen Muhammet G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve K.'yi (20), Ekim T. (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan Muhammet D., genç kadın ve erkek arkadaşına defalarca ateş etti

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve K. ve Ekim T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

cinayet , aydın , efeler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM