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Peş peşe depremler! Erzurum beşik gibi sallandı

Peş peşe depremler! Erzurum beşik gibi sallandı
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AFAD'ın açlıkladığı verilere göre Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Saat 07.42'de meydana gelen deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı söz konusu depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

ADANA'DA DA DEPREM!
Öte yandan bir deprem haberi de Adana'dan geldi. Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

BİR DEPREM DE ERZURUM'DA
Saatler 10:41'i gösterdiğinde ise bu kez Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 7.04 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

Etiketler deprem erzurum erzurumda deprem
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