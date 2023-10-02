PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 4 ilimizde 75 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz.” dedi.