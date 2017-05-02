PKK'lı terörist bakın nerede yakalandı !

Kayseri'de, Harun Piran kod adlı PKK’lı terörist M.B., kırsaldan gelerek çalıştığı bir hastanenin şantiyesinde bulunan konteynerde yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandan gelerek yapımı devam eden bir hastanenin inşaatında çalıştığını belirledikleri PKK’lı terörist için operasyon yaptı. Şantiyedeki konteynerde PKK’lıM.B. yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.