PKK'nın Karadeniz'deki 4 hedefi !

PKK, Karadeniz’de Tokat, Giresun, Ordu, Trabzon illerini hedef seçerken Mesudiye, Maçka, Şebinkarahisar ve Torul ilçelerini konuşlanma yerleri olarak seçti.

Bölücü terör örgütü PKK çirkin yüzünü Karadeniz’de bir kez daha gösterdi. Son olarak Trabzon’un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası’nda bu sabah saatlerinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan Jandarma Komando Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Karadeniz bölgesinde yer edinmeye çalışan PKK’lı gruplara karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi yıllardır aralıksız sürüyor. Zorlu kış aylarında Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Ordu kırsallarında PKK’nın yapılanmasına ve giriş-çıkışının engellenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken, 2017 yılının ilk terör eylemi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında gerçekleşti.

Bölgede yüzünü genellikle, Mayıs ve Eylül aylarından gösteren terör örgütü ile son iki yılda bölgede girilen çatışmalarda aralarında sivil, asker ve polisin bulunduğu 12 kişi şehit olurken, 12 kişi de yaralandı. Karadeniz’de Tokat, Giresun, Ordu, Trabzon illerini hedef seçen örgüt, bu illerde ise Mesudiye, Maçka, Şebinkarahisar ve Torul ilçelerini konuşlanma yerleri olarak seçti.

Son yıllarda yeniden bölgede aktifler

PKK Terör Örgütü özellikle 2015 ve 2016 yıllarında yeniden kendisini Karadeniz’de göstermeye ve eylem yapmaya başladı. Türkiye genelinde yaşanan siyasi gelişmeler, özellikle FETÖ’nün güvenlik güçleri arasına sızması terör örgütüne Karadeniz’de alan açtı. Bölgede rahat hareket ettiği gözlenen terör örgütü mensupları 2 Mayıs 2016 tarihinde ise Giresun'un Doğankent ilçesi Kavraz Deresi üzerinde bulunan Yaşmaklı Barajı'na bomba düzeneği yerleştirdi. İşçiler tarafından düzeneğin fark edilmesi üzerine teröristler işçileri hedef aldı. Saldırıda yaralanan bir teknisyen hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde 5 Mayıs 2016 tarihinde Akköy-II Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırı düzenleyen teröristler, yatılı bir okulu sular altında bırakmayı hedefledi. Cebri boru hattını kontrol eden sistem odasına saldırmalarına rağmen otomatik sistem sayesinde baraj kapakları kapanınca amaçlarına ulaşamadılar.

Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu'na 6 Mayıs 2016 tarihinde teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Giresun'un Güce ilçesinde 16 Mayıs 2016 tarihinde gece saat 01.30 sularında bölücü terör örgütü mensupları tarafından ilçe jandarma karakoluna sızma girişiminde bulunuldu. Karakola fındıklık bölgesinden sızmaya çalışan terörist guruba anında karşılık verildi. Teröristler karanlıktan yararlanarak kaçtı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Harmancık Tünel üzerinde 5 Haziran 2016 tarihinde pusu kuran terör örgütü üyeleri jandarma devriye aracına ateş açtı. Saldırıda açılan ateş sonucunda Uzman Çavuş Özgür Tok ve jandarma er Salih Bulut şehit oldu.

Aynı günlerde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Sıcak temasın ardından bölgede 6 depo ve bir sığınak ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ele geçirilen depo ve sığınaklardaki yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanları imha etti.

Mayınlı tuzak kurdular

Giresun'un Dereli ilçesinde 11 Temmuz tarihinde polis aracına, ateş açılırken saldırıda bir polis yaralandı. Teröristleri takip eden iki özel hareket polisi kurulan mayınlı tuzakta yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 18 Temmuz günü terör örgütü PKK'ya ait bir depo bulundu. Depoda, bir adet uzun menzilli telsiz ve bu telsize ait mikrofon, bir adet el telsizi, bir adet poşetle bantlanmış el bombası, bir adet adaptör, patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif uzunlukta kablo, 51 adet çeşitli muhteviyatlarda bilgisayar aparatları ve elektronik malzeme soketleri, 41 adet pil, çeşitli örgütsel doküman ve haritalar ele geçirildi.

Arvtin'in Şavşat ilçesi Üzünlü köyünde 18 Temmuz tarihinde 5 kişilik terörist grup bir aracı gasp etti. Trabzon'un Maçka ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 19 Temmuz günü yol kontrol uygulaması yapan polislere uzun namlulu silahlarla ateş açan bir grup PKK terör örgütü üyeleri 3 polis memurunu şehit etti. Saldırıda 4'ü polis, 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Güzelce Mahallesi 31 Temmuz tarihinde kırsalında ihbar üzerine operasyon başlatan askerlere, ormandan alanda pusu kuran PKK'lı teröristler ateş açtı. Teröristlerin açtığı ateş üzerine yemek molasında olan Fatsa Komando Birliği'nde görev yapan 3 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Güvenlik güçleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 9 Ağustos 2016 tarihinde arama faaliyetleri sırasında PKK'ya ait olduğu belirlenen bir sığınak buldu. Sığınakta 1 adet biksi, 1 adet M16 tüfek, 19 adet el bombası, 2 adet düzeneği hazır el yapımı patlayıcı, 70 kilogram amonyum nitrat, 4 adet örgütsel doküman, 14 adet elektrikli fünye, 12 adet mekanik fünye, 1 adet regülatör, 13 adet Kaleşnikof şarjörü, 3 adet M16 tüfek şarjörü ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırdılar

Bölgede sıkı bir operasyon sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'in Şavşat ilçesinde konvoyuna yönelik PKK'lı teröristler tarafından 25 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen saldırıda 1 asker şehit düşerken, 2 rütbeli asker yaralandı. Ertesi gün 26 Ağustos 2016 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada bir polis memuru kolundan yaralandı.

Gümüşhane’de sığınak ve depolarını kaybeden, Giresun’da barınamayan ve son olarak Ordu kırsalına giren terör örgütü mensupları, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Tunceli bölgesine geri çekilme kararı aldı. Mesudiye kırsalından gece saatlerinde Sivas’a geçmeye çalışan örgütü bir süredir takip altında tutan güvenlik güçleri teröristleri kıstırdı. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Kış mevsimi nedeniyle bölgede uzun süredir sessizliğini koruyan örgüt, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında çirkin yüzünü bir kere daha gösterdi ve bu sabah bir uzman çavuşu şehit etti.