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Plajda yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

Plajda yürürken silahlı saldırıda öldürüldü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşıyla birlikte plajda yürürken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mustafa B. (44) hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı’nda meydana geldi. Bir işletmede barmen olarak çalışan Mustafa B. ile arkadaşı A.V., plajda yürüdükleri sırada, R.K. isimli şüpheli motosikletten tabanca ile ateş etti. Şüphelinin açtığı ateş sonucu B. başından vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa B., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan yara almadan kurtulan A.V. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisi R.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

DHA

Etiketler aydın kuşadası silahlı saldırı
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