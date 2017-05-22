PÖH timlerinden PKK'ya operasyon

Erzurum’un Tekman ve Karayazı ilçelerinde, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katılımıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, 3 sığınağın yanı sıra çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda kentin Tekman ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca silah ve mühimmat saklandığı bilgisini alan ekipler, PÖH timlerinin desteğiyle bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, ilçe kırsalında arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 8 şarjör, 1 mavzer tüfek, 5 av tüfeği, 3 tabanca, 112 tabanca mermisi ile 535 tüfek mermisi ele geçirdi.

Karayazı'da 3 sığınak imha edildi

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve PÖH timlerince, kentin Karayazı ilçesinde gerçekleştirdikleri bir başka operasyonda da terör örgütü üyelerince kullandığı tespit edilen 3 sığınak bulundu.

Sığınaklardaki aramalarda 1 roketatar başlığı, bin 170 kalaşnikof mermisi, 2 şarjör ve çok sayıda yaşam malzemesi elde edildi.

İncelemelerin ardından silah ve mühimmatlara el koyan polis, sığınakları ise imha etti.

Polis, kaçan teröristleri yakalamak amacıyla başlattığı operasyonlarına devam ediyor