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  4. 22 Mayıs 2017 21:26

PÖH timlerinden PKK'ya operasyon

Polis Özel Harekat timleri PKK/KCK'ya yaptığı 2 ayrı operasyonda 3 sığınak ve çok sayıda mühimmat bulundu.

PÖH timlerinden PKK'ya operasyon
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Erzurum’un Tekman ve Karayazı ilçelerinde, Polis Özel  Harekat (PÖH) timlerinin de katılımıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan 2  ayrı operasyonda, 3 sığınağın yanı sıra çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam  malzemesi ele geçirildi.

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum  Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde terör örgütü  PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması  ya da etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda kentin Tekman ilçesi  kırsalında terör örgütü mensuplarınca silah ve mühimmat saklandığı bilgisini alan  ekipler, PÖH timlerinin desteğiyle bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, ilçe kırsalında arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof tüfek  ve bu silaha ait 8 şarjör, 1 mavzer tüfek, 5 av tüfeği, 3 tabanca, 112 tabanca  mermisi ile 535 tüfek mermisi ele geçirdi.

Karayazı'da 3 sığınak imha edildi

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve PÖH timlerince, kentin Karayazı  ilçesinde gerçekleştirdikleri bir başka operasyonda da terör örgütü üyelerince  kullandığı tespit edilen 3 sığınak bulundu.

Sığınaklardaki aramalarda 1 roketatar başlığı, bin 170 kalaşnikof  mermisi, 2 şarjör ve çok sayıda yaşam malzemesi elde edildi.

İncelemelerin ardından silah ve mühimmatlara el koyan polis,  sığınakları ise imha etti.

Polis, kaçan teröristleri yakalamak amacıyla başlattığı  operasyonlarına devam ediyor

erzurum , kck , pöh , pkk