Polis memuru, sevgilisi tarafından başından vuruldu

Aksaray'da polis memuru A.E. (26), tartıştığı sevgilisi tarafından kendi beylik tabancasıyla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli A.E. ile sevgilisi A.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışla çıktı. Tartışma sırasında A.G., E.'nin beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan E., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.E., gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA