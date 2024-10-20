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Polis memuruna ait araç ateşe verildi

Polis memuruna ait araç ateşe verildi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Hacı K.'nin evinin önündeki hafif ticari aracı ateşe verildi. Yandaki 2 araca da sıçrayan alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, elinde bidonla bölgeden uzaklaşan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 03.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi'nde meydana geldi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hacı K.'nin evinin önündekihafif ticari aracında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki iki otomobile de sıçradı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. K.'ye ait hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, diğer iki otomobilde zarar oluştu. Polis, güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şapkalı bir kişinin elinde bidonla aracın yanından koşarak uzaklaştığını, ardından da yangının başladığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Hacı K.'nin evinin önündeki hafif ticari aracı ateşe verildi. Yandaki 2 araca da sıçrayan alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, elinde bidonla bölgeden uzaklaşan şüpheliyi arıyor.

DHA

Etiketler konya polis memuru kundaklama
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