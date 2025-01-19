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Polis memurunun kahreden ölümü: Anne sütü taşıyordu..

Polis memurunun kahreden ölümü: Anne sütü taşıyordu..
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Bursa'da hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan 29 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda, saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru B.K., 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan B.K., sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan B.K. için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

DHA

Etiketler bursa polis memuru şehit anne sütü
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