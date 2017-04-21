Polis tecavüz edip görüntüye aldı !

Kayseri'de kimliğini farklı tanıtan polis memuru evli kadına tecavüz edip, kameraya kaydetti.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde polis memuru İ.Ö., kendisini başka bir isimle tanıttığı evli kadına tecavüz edip şantajla para istediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Develi İlçesine bağlı Harman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis memuru İ.Ö., kendisini 'Kaan' adıyla tanıttığını S.A. adlı kadınla bir süre görüştükten sonra, onu otomobiliyle ıssız bir yere götürerek, zorla ilişkiye girdi. Bu ilişkiyi görüntüye çektiği belirtilen İ.Ö.'nün, kadından para istediği, aksi takdirde eşine göstermekle tehdit ettiği belirtildi.

Mağdur kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, söz konusu kişinin polis memuru İ.Ö. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan, ancak tecavüz ve şantaj suçlamasını kabul etmeyen polis memuru İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.