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Polisin durdurduğu otomobilden 10 kaçak göçmen çıktı

Polisin durdurduğu otomobilden 10 kaçak göçmen çıktı

Konya'da polis tarafından durdurulan otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı.

Konya-Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, 06 GB 6897 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kent merkezine 15 kilometre mesafede, Konya Çevre Yolu’na giren sürücü, otomobili durdurup inerek mısır tarlasına girip kaçtı.

Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir’e gitmek isteyen kaçakların, otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında 100’er dolar verdiği belirlendi.

Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

DHA

Etiketler konya polis otomobil kaçak göçmen suriyeli
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