Polisten HDP'li eski milletvekiline tokat

Hasta ve infazı yakılan mahpus yakınlarının İstanbul'un Kadıköy'de yapacağı eyleme müdahale eden polis, eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı.

Aileler, Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) öncülüğünde, “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla İstanbul Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.

Eylem sırasında bir polisin eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atarken görüntüleri de kaydedildi.

Olaylar sırasında polis, eski HDP Şırnak Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı.

O anları görüntüleyen Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada söz konusu görüntüler hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul’da tutuklular için başlatılan “Adalet Nöbeti” sonrasında İstanbul Valiliği açıklama yaparak “Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur.

Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.