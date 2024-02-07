Prof. Dr. Ersan Şen deprem bölgesi müteahhitleri için güvence istedi

Asrın felaketinde Gaziantep’te 51 kişinin ölümüne neden olup yurtdışına kaçan firari müteahhitlerin avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, “Tutuklama kararının müvekkillerini korkuttuğunu, bu emrin kaldırılmasını veya güvence verilmesini” istedi.

Kahramanmaraş ve Hatay'da bundan 1 yıl önce meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 55 bine yakın canı yitirdiğimiz asrın felaketinde, Gaziantep'te 51 kişinin ölümüne neden olup yurtdışına kaçan firari müteahhitlerin avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in talebi tepki çekti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre davanın 8 Aralık 2023 tarihinde görülen 2’nci duruşmasına avukat olarak katılan Şen, firari olan müvekkillerinin korktuğunu belirterek “Tutuklamaya yönelik yakalama emri insanları korkutur. Bu insanların burada olamamaları tutuklamaya yönelik yakalama emri nedeniyledir” dedi.

Şen ayrıca “Müteahhit kardeşler hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını veya mahkemece müvekkillere güvence verilmesini” talep etti.

Mahkeme ise Ersan Şen’in bu talebini “Soruşturma aşamasında haklarında gözaltı kararı verilmesiyle yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savunma yapmaktan kaçındılar ve haklarındaki yargılamayı sürüncemede bıraktılar" diyerek reddetti.

Bilirkişi raporunda şoke eden ayrıntılar

Olayın soruşturma aşamasında Nizip Başsavcılığı’nın talebi üzerine Gaziantep Üniversitesi’nde bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. 30 Mayıs 2023’te hazırlanan bilirkişi raporunda, “Belediyeye verilen mimari projeyle statik proje uyuşmadığı, zemin kattaki iki dükkanın statik projede yer almadığı, İki dükkan üzerine kaçak asma kat yapıldığı, bir kolunun hiç inşa edilmediği ve bir kolonun enkazda bulunamadığı” ifade edildi. Beton basınç dayanım ortalamasının olması gerekenden düşük olduğuna da vurgu yapılan raporda, binanın yıkım nedeni şu şekilde açıklandı: “Binanın dışa doğru değil, iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu, simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır.”

Bilirkişi heyeti müteahhidin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Müteahhitler H.S. ve Abdullah Devrim Sever kardeşler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcılık, müteahhit H.S. ve A.S.'i şüpheli olarak çağırdı. Müteahhit kardeşler ifadeye gelmedikleri gibi, kayıplara karıştı.

Birgün