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Prof. Dr. Naci Görür'den bir ilimiz için büyük yıkım uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den bir ilimiz için büyük yıkım uyarısı
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Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi işaret ederek uyaran isim olan Prof. Dr. Naci Görür bu sefer de Türkiye'nin en kalabalık 7. ili olan Adana için uyarılarda bulundu.

Hatay, Kahramanmaraş bölgesi için uyaran Naci Görür, Tunceli için Bingöl Karlıova için de uyarılarını sıralamıştı. TGRT canlı yayınına katılan Prof. Dr. Naci Görür, Adana şehrinde stres birikmesi olduğunu belirtti.

"Adana havzası, Doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir hat" diyen Prof. Dr. Naci Görür sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahramanmaraş'tan sonra Adana havzasına doğru giden bir hat var. Transfer edilen enerjilerin Adana'da ortaya çıkması maalesef söz konusu. Bu enerji transferi hareketleri depreme neden olabilir. Tunceli Pülümür çevresini de uyarıyorum. Dün de Pülümür'de küçük bir deprem meydana geldi. Arap levhası depremler nedeniyle savruldu. Adıyaman'dan Hakkari'ye kadar deprem riski var. Orada bindirme zonu var, stres biriktirdi orası. Nitekim Adıyaman ve Hakkari arasında da depremlerin olması beklediğimiz bir konu."

 

 

 

Etiketler prof. dr. naci görür naci görür deprem uyarı adana adana için deprem uyarısı
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