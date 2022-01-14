  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Profesörden iğrenç taciz: ''Dua et uzaktasın, yoksa yatakta cezalandırırdım''

Profesörden iğrenç taciz: ''Dua et uzaktasın, yoksa yatakta cezalandırırdım''

Profesörden iğrenç taciz: ''Dua et uzaktasın, yoksa yatakta cezalandırırdım''

Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. H.Ö.'nün, öğrencisine, ''Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni. Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir'' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencisine yolladığı taciz mesajları ortaya çıktı. Taciz edilen öğrenci, Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisine yolladığı mesajları sosyal medyadan paylaştı.

"SENİ YATAKTA UZANIRKEN DÜŞÜNÜYORUM"
Sabah'ın haberine göre 58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor: "Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

"SENİN YANINDA MUTLU OLUYORUM"
Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

"YATAKTA CEZALANDIRIRDIM SENİ"
Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni. Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

SORUŞTURMA AÇILDI
Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, olayların ortaya çıkmasının ardından emeklilik başvurusu yaptığı öğrenildi.

Sabah

Etiketler kırıkkale üniversitesi profesör taciz öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnsanlık tarihini değiştirecek tarihi keşif!
BİM 14 Ocak cuma aktüel ürünler indirimleri belli oldu
Ünlü manken kendisine benzeyen ''seks oyuncağı'' üreten firmaya dava açtı
İstanbul'un köklü lisesinde skandal: Öğretmen, yetişkin içerikli film yıldızı çıktı
Film gibi ''altın'' hırsızlığı! Sisli havayı fırsat bildiler
Erdoğan'a 14 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı
Eğitime kar molası! Bu illerde okullar tatil edildi
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Albay ile ilgili dikkat çeken iddia
Onun adı Coco... Türkiye'nin turizm başkentinde ''asayiş'' ona emanet!
Bodrum'da korku dolu gece! İki ev tahliye edildi