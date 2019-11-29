Rabia Naz soruşturmasında tanığın evine polis baskını

Soruşturma devam ederken ifadesini değiştiren Mürsel Küçükal'ın evine polis baskın düzenledi. Operasyonu Rabia Naz'ın babası Twitter hesabından bir video ile duyurdu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli ölüme kurban giden Rabia Naz soruşturması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma devam ederken ifadesini değiştiren Mürsel Küçükal'ın evine polis baskın düzenledi. Operasyonu Rabia Naz'ın babası Twitter hesabından bir video ile duyurdu.ma devam ederken ifadesini değiştiren Mürsel Küçükal'ın evine polis baskın düzenledi. Operasyonu Rabia Naz'ın babası Twitter hesabından bir video ile duyurdu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli ölüme kurban giden Rabia Naz soruşturması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma devam ederken ifadesini değiştiren Mürsel Küçükal'ın evine polis baskın düzenledi. Operasyonu Rabia Naz'ın babası Twitter hesabından bir video ile duyurdu.