Rahip Brunson davasında karar verildi, papaz ABD'ye uçtu

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davada karar çıktı. ABD'li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Kararı yorumlayan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt ''Müvekkilimin bu kadar mağdur edilmesine Türkiye'nin bu kadar mağdur olmasına ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu. Verilen hükmü de kabul etmiyoruz temyiz edeceğiz itiraz haklarımızı kullanacağız'' ifadelerini kullandı.



Mahkeme tarafından serbest bırakılan Rahip Brunson, ABD'ye gitmek için İzmir'e gelen özel uçağa bindi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

ABD'li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi cezası ve yurtdışı yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre gözönüne alınarak serbest bırakıldı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izledi.

TANIK İFADELERİ

Tanık olarak ifade veren B.F.Ü, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri D.F'nin Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "Doktor olan J.F'nin terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine B.F.Ü, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum." yanıtını verdi.

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren L.K'nin, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Y.D'den duydum." ifadesinin ardından L.K. ile Y.D'yi duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Y.D, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. L.K'ye, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim." dedi.

''İFADEM YANLIŞ ANLAŞILDI''

Bunun üzerine L.K, "Daha önceki ifademde Y.D'nin bunu söylediğini ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Y.D'nin evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim." şeklinde konuştu.

Tanık V.S. ise 2011'de İstanbul'dan İzmir'e taşındığını, Alsancak'ta bir kiliseye girdiğini, kilisedeki L.K. aracılığıyla oradaki insanlarla tanıştığını, kiliseye gidip gelen Suriye uyruklu "Agit" diye birini tanıdığını anlattı.

Mahkeme başkanının, "Agit'in Suriye'de bomba eğitimi alarak terör örgütü PYD adına faaliyet yaptığını biliyor musun? Bunu, L.K'nin senden duyduğuna ilişkin bir iddia var. Konu hakkında ne diyeceksin?" demesi üzerine V.S. şöyle konuştu:

"Ben de bunu L.K'den duydum. Ev sohbetinde duymuş olabilirim. Biz milliyetçi gençleriz. İnancımız ne olursa olsun devlet söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. L.K. bunlar için 'Bombacı bunlar, terörist.' diye söylüyordu. Ama bunları şaka olsun diye söylüyordu. L.K, beni, 'Onlarla fazla yüz göz olma.' tarzında uyarıyordu."

Tanık V.S'nin, bahsedilen kişinin bomba eğitimi aldığına ilişkin net bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine söz alan L.K, "Şu an çok şaşkınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. V.S. bir sohbette Agit'in bomba eğitimi aldığını bana söyledi ama o da benden duyduğunu söyledi. Şimdi şaşkınım. Agit'in bomba eğitimi aldığı aktarılmıştı." ifadelerini kullandı.

"Serhat" kod adlı gizli tanığın, "Brunsonile Manisa'da açılan bir kilisenin arasında organik bağ var. Brunson, kilisedekilere bazı talimatlar veriyordu." iddiasına karşın bu duruşmada tanık olarak dinlenilen S.C, Manisa'daki kilisede rahip olarak görev yaptığını, Brunson'un bu kiliseyle doğrudan bir bağının olmadığını öne sürdü.

S.C, Manisa'daki kiliseyi 2014'te açtıklarını ve Brunson'un bunda katkısı olmadığını savundu.

"Serhat" kod adlı gizli tanığı tanıdığını iddia eden S.C, "(Serhat) sorunlu biri olduğundan İzmir'deki Diriliş Kilisesinden kovulunca Manisa'daki kiliseye geldi. Bu kişi daha sonra buradan da kovuldu. Mayıs 2017'de 'Serhat' yine kilisemize geldi. Polis yardımıyla onu kilisenin dışına çıkarttık. 'Serhat' sonra bana 'Pişman olacaksınız, kazanan ben olacağım. Sizi şikayet edeceğim.' tarzında mesaj attı. Bu gizli tanık, bize düşman gözüyle baktığından, Diriliş Kilisesi ile iş birliği içerisinde olduğumu düşünüyordu." şeklinde konuştu.

Tanık S.C, duruşma savcısının, "İzmir'deki bir yardım ofisinde, Suriye'den gelen mültecilere yardım edildiğine ilişkin bilgin var mı? 'Hristiyan olanlara yardım edilirdi, olmayanlara yardım edilmezdi.' diye bir iddia var. Bunun hakkında bir bilgin var mı?" sorusunu "Bilgim yok." diye yanıtladı.

S.C'ye hiçbir zaman talimat vermediğini savunan Brunson ise "S.C. ile hiçbir zaman çalışmadım. Diriliş Kilisesinde sadece birkaç kez görmüşlüğüm var." dedi.

DURUŞMADA YÜZLEŞME

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren Levent Kalkan'ın, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Yılmaz Demircan'dan duydum" ifadesinin ardından Levent Kalkan ile Yılmaz Demircan'ı duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Yılmaz Demircan, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. Levent Kalkan'a, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim" dedi.

Brunson adliyeye böyle getirildi

SAVCI, ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Verilen öğle arasının ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5-10 yıl hapis talep etti. Savcının ayrıca soruşturmanın genişletilmesi talebi de olmadı.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerine harfiyen uyduğunu belirterek, "Tanıklarımız var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin cep telefonları raporları geldi. Telefonları sanığın çocukları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, savunmamızı desteklemiştir" dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıklar "Kılıç" ve "Kama"nın dinlenmesi talebini reddetti.

Mahkeme Başkanı, avukatı ile Brunson'ın bir süre görüşmesine izin verdi.

BRUNSON: MASUMUM, BERAATİMİ İSTİYORUM

Brunson ise "Masumum. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA

ABD'li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'ın ev hapsi cezası ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı.

Brunson'a ''terör örgütüne yardım''dan 5 yıl hapis cezası verildi. İndirimler sonrası ceza 3 yıl 1 ay 15 güne düştü. Brunson'ın aldığı ceza yattığı hapis cezasına sayılıyor.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: VERİLEN HÜKMÜ TEMYİZ EDECEĞİZ

Kararı yorumlayan Brunson'ın avukatı Halavurt özetle şu ifadeleri kullandı:

''Dağ fare doğurdu gibi bir şey. Müvekkilimin bu kadar mağdur edilmesine Türkiye'nin bu kadar mağdur olmasına ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu. Verilen hükmü de kabul etmiyoruz temyiz edeceğiz itiraz haklarımızı kullanacağız. Keşke bunların hiçbirisi yaşanmadan tutuksuz bir şekilde yargılanabilseydi böyle bir krize dönüşmeseydi. Biraz süratli oldu biz yine de hazırlığımızı yapmıştık olabileceğini tahmin ediyorduk ama bugün için beklemiyordum işin doğrusu. Brunson durumu anlamaya çalışıyor Türk hukukunu bilmediği için ona özgür olduğunu söyleyince o zaman anladı sevindi, duygulandı. Gider diye düşünüyorum artık burada güvenlik sorunu da oluştu onun için. Kendi takdiri bunu ona sormak belki daha iyi olur. Eve gittiler. Çiğli'ye gitmeyecek. Evinde bekleyecek uçak falan ayarlanırsa yurtdışına gider herhalde. Saygın bir din adamı olarak 2 yıl neredeyse özgürlüğünden mahrum kaldı. Aile düzeni sosyal düzeni bozuldu. Türkiye'yi seven bir insan Türkiye'de kalmak isteyen bir insandı şu an için gitmek zorunda. Bu onu belli ölçüde üzüyor.''

ABD basınında Rahip Brunson bombası !

SAAT 05.30 SIRALARINDA ALSANCAK'TAKİ EVİNDEN ALINDI

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip, duruşma öncesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alındı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapıldı.