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Rize'de koca dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurdu

Rize'de koca dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurdu
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ömercan C. (31), boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.Ömürcan C., bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Filiz H.C. ve kayınbiraderi Yakup H.'ye gittikleri düğün salonunun önünde tabancayla ateş edip, kaçtı. Bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın ve ağabeyi, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli saldırgan da polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler rize boşanma silahlı saldırı
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