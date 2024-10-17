Rojin'in babasından ''cinayet'' iddiası: ''Sırtındaki morlukları bizzat gördüm''

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in babası, kızının vücudunda morluklar bulunduğunu belirterek intihar iddialarını reddetti.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin K.’in babası Nizamettin K., canlı yayında konuştu. Baba K., kızının intihar ettiğine yönelik iddiaları bir kez daha reddetti, "Darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı. Ben kendim gittim, bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler, buna rağmen gördüm" dedi.

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” isimli cinayet dedektifi ve emekli polis Savaş Kurtbaba’nın da konuk olduğu programa telefonla katılan Nizamettin K., "24 kilometre uzağa o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş” dedi.

"Kızım mutlu bir çocuktu, intihar etmesi için neden yoktu"

Baba K. şunları söyledi:

“Rojin’in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış’ deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

"O çocuk 24 kilometre yolu kat edemez"

Darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı. Ben kendim gittim, bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler, buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi; ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı.’ Yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla kat edemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

"Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum"

Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.