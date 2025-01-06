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Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu
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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan ve kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Y.S.Y.’den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Y.’ye ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.’nin cenazesi, memleketi Isparta’ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav’da ikindi namazını müteakiben defnedildi.

SODYUM NİTRAT İÇEREK İNTİHAR ETMİŞ

Edinilen bilgilere göre, Y.’nin ise sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler roketsan sodyum nitrat intihar
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