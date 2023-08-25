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Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı

Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı
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Tatil için tekne ile Yunanistan'a giden Esas Holding'in ve Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan’da kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giden iki kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çift adadaki hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı önce Bodrum’a sonra İstanbul’a nakledildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, üç yabancıyı taşıyan bir teknenin kaza yaptığı ve yolcuların yaralandığı belirtildi.

Malta bandıralı teknenin kaza yapmasından sonra yaralılardan ikisinin ilk yardım botuyla diğerinin ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle Leros Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

Etiketler ali sabancı aydın doğan vuslat doğan Vuslat Doğan Sabancı
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