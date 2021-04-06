  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sadece bir ilmizde 259 ev karantinada

Sadece bir ilmizde 259 ev karantinada

Adıyaman’da koronavirüs tedbirleri kapsamında, son 4 günde 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 4 günde farklı mahallelerdeki 259 evde karantina uygulaması başlatıldığı açıklandı.

 

Etiketler adıyman koronavirüs karantina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahkemeden Cübbeli Ahmet'e ''müjdeli'' haber!
Memur ve emeklinin enflasyon farkı da belli oldu!
Bu ''drone şov'' Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Zaten bir bu eksikti! Yine Çin, yeni salgın, yine yeniden karantina!
Cumhur'da Montrö çatlağı ! Bahçeli'den dikkat çeken açıklama!
Güzel oyuncudan kötü haber; kansere yakalandı!
Survivor adasında Batuhan gözyaşlarını tutamadı
Didem Soydan'ın ''fantezi'' itirafı olay oldu
Celasun, Çukur dizisine bu sözlerle veda etti
CNN Türk'te Abdulkadir Selvi'ye soğuk duş! FETÖ ziyareti hatırlatılınca...