Sadece bir ilmizde 259 ev karantinada
Adıyaman’da koronavirüs tedbirleri kapsamında, son 4 günde 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 4 günde farklı mahallelerdeki 259 evde karantina uygulaması başlatıldığı açıklandı.
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