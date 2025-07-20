  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kaldı

Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kaldı

Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kaldı
Güncelleme:

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde güneşlenen 65 yaşındaki kadın, iş makinesinin altında kalarak can verdi.

Olay, dün Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki N.A., bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği N.A. hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından A.'ın cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ş.G. ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.Ş.G. tutuklandı.

İHA

text-ad
Etiketler kastamonu abana sahil güneşlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
14'ü kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi 14'ü kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri ölü bulundu Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri ölü bulundu Bu daha fragman! Yeni haftada sıcaklıklar daha da artacak Bu daha fragman! Yeni haftada sıcaklıklar daha da artacak Kızına veda mesajı atıp 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı Kızına veda mesajı atıp 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı ÖTV düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti ÖTV düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti Sıcaklık 40 dereceye çıktı; kent hayalet şehre döndü! Sıcaklık 40 dereceye çıktı; kent hayalet şehre döndü! Minik Berfin'in karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti Minik Berfin'in karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti Tur teknesi alabora oldu: Çok sayıda ölü var Tur teknesi alabora oldu: Çok sayıda ölü var Türkiye bu olayı konuşmuştu: Cani itfaiyeci cezaevinde intihar etti Türkiye bu olayı konuşmuştu: Cani itfaiyeci cezaevinde intihar etti AKINCI SİHA, ''GÖKÇE'' ile hedefi tam isabet vurdu! AKINCI SİHA, ''GÖKÇE'' ile hedefi tam isabet vurdu!
Rusya'da şiddetli deprem Rusya'da şiddetli deprem Araç alacaklara kötü haber: ÖTV resmen değişti! Araç alacaklara kötü haber: ÖTV resmen değişti! Geçen ay boşanan kadın, eski kocası tarafından katledildi Geçen ay boşanan kadın, eski kocası tarafından katledildi Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü CHP'nin acı günü: Lale Karabıyık hayatını kaybetti CHP'nin acı günü: Lale Karabıyık hayatını kaybetti Gelecek Partisi'nde deprem! 2 milletvekili istifa etti Gelecek Partisi'nde deprem! 2 milletvekili istifa etti İstanbul'da taciz dehşeti! Önce laf attı, sonra ayağını ezdi! İstanbul'da taciz dehşeti! Önce laf attı, sonra ayağını ezdi! Düğünden 3 gün sonra altınlarla kayıplara karıştı Düğünden 3 gün sonra altınlarla kayıplara karıştı 20 yıldır komada olan Suudi prens hayatını kaybetti 20 yıldır komada olan Suudi prens hayatını kaybetti