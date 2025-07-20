Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kaldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde güneşlenen 65 yaşındaki kadın, iş makinesinin altında kalarak can verdi.

Olay, dün Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki N.A., bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği N.A. hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından A.'ın cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ş.G. ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.Ş.G. tutuklandı.

İHA