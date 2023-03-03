Sahile inen vatandaşların karşılaştıkları manzara şoke etti

Tekirdağ sahiline inen çevre sakinleri yosunlara takılan caretta carettayı görünce adeta kahroldular.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yosunlara takılan caretta carettayı görenler, karşılaştıkları manzaraya üzülerek derhal yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su altı kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri sevk edildi.

YETKİLİLER HEMEN KURTARDI

Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının yosunlara takılıp, hareket edemediği tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı.