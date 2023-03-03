  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahile inen vatandaşların karşılaştıkları manzara şoke etti

Sahile inen vatandaşların karşılaştıkları manzara şoke etti

Sahile inen vatandaşların karşılaştıkları manzara şoke etti
Güncelleme:

Tekirdağ sahiline inen çevre sakinleri yosunlara takılan caretta carettayı görünce adeta kahroldular.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yosunlara takılan caretta carettayı görenler, karşılaştıkları manzaraya üzülerek derhal yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su altı kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri sevk edildi.

YETKİLİLER HEMEN KURTARDI

Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının yosunlara takılıp, hareket edemediği tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı. 

Etiketler sahil caretta caretta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'den Türkiye'ye ağır suçlama!
Erdoğan açıkladı: ''Ovalardan dağlara dönüş başlıyor''
Kötü haberler peş peşe geliyor! Bir baraj daha kurudu
Akşener'in masadan kalkmasına AK Parti'den ilk tepki
Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''
Ortadan kaybolan Zeynep Bastık'tan ilk açıklama
İstanbul'da büyük yangın! Bina alev topuna döndü
Dünyanın hayran kaldığı Türk lezzeti! En iyisi seçildi
İBB'den depremzede gençlere eğitim desteği
İYİ Parti'den ''Altılı Masa dağıldı mı?'' sorusuna yanıt