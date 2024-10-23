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Sahte içki deposuna baskın; polis gözlerine inanamadı

Sahte içki deposuna baskın; polis gözlerine inanamadı
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Bursa'da bir depoya düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak alkol ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda S.Ö'nün fermantasyon yöntemiyle kaçak alkol üretimi yaptığı ve bu alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından gerekli izinlerin alınmasıyla Mudanya ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 4 ton kaçak alkollü içecek ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö'nün buradaki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

AA

Etiketler sahte alkol kaçak alkol sahte içki baskın polis
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