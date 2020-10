Sahte içkiden ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Can Yılmaz (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Sahte içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen 2 kişi ile kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

MERSİN'DE ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Mersin’de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kentte son iki haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.



Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Mersin’de de son iki hafta içerisinde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere başvurmuş, bu kişilerden Erdemli ilçesinde 4 gün önce hayatını kaybeden M.A. ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetmişti. Mersin’de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavileri devam eden 5 kişiden özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

KIRKLARELİ'DE BİR ÖLÜM DAHA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Mustafa Başlı (50), tedavi gördüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Başlı'nın ölümüyle Kırklareli'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.



Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın, Tufan Abay ile Mustafa Başlı, 10 gün önce alkol aldı. İddiaya göre, ev yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden önce Soner Tolukan, ardından Tayfun Yatkın, Tufan Abay hayatını kaybetti. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Mustafa Başlı da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Lüleburgaz ilçesinde geçen hafta Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan, Tayfun Yatkın, Tufay Abay ve Mustafa Başlı'nın da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.



17 GÜNDE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son iki günde İzmir'de 5, Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 7 kişi, metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 33, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Samsun ve Trabzon'da 1'er kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son iki günde yapılan operasyonlarda ise Manisa'da 100 litre rakı, 1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap, Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, Malatya'da 269 litre, Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.