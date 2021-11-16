Sahte peygamberin cezası belli oldu

Kocaeli'de kendisini peygamber olarak tanıtan Şaban Ö.'nün de aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı dolandırıcılık davasında karar verildi. Sahte peygamber Şaban Ö., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de kendisini 'peygamber' olarak tanıttığı, 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı öne sürülen Şaban Ö.’in de aralarında bulunduğu 9 kişinin 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Örgüt kurmak suçundan tüm sanıklar beraat ederken, kendisini ‘Rafet Efendi’ olarak tanıtan Şaban Ö., 'peygamber' sıfatını kullanması ve dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı şikayeti üzerine, ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Şaban Ö. ile ilgili 2019 yılında soruşturma başlatıldı. ‘Peygamber’ olduğunu iddia eden Şaban Ö.’nün, kandırdığı kişilere yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi. Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Ö.’nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edildi. Ö.’nün ayrıca kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, bağış yapmaya zorladığı iddianamede yer aldı.



Toplam 10 müşteki ve 26 mağdurun tespit edildiği dosya kapsamında, 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Ö. ile birlikte 9 kişi tutuklandı, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan dava sürecinde sanıkların tamamı tahliye edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Yaşar S. ve Abdulkerim D. ile avukatlar katıldı.



Sanıklardan Şaban Ö. hakkında, üzerine yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan beraatine karar verildi. Sanıklar Abdulkerim D., Yaşar D., Yaşar S., Burhan Ş., Enes Ş., Enes Ş., Ramazan D. ve Tayfun Buğra S.'nin de aynı sebeple 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan, Mesut G., Metin Y., Mustafa Ö., Serdar S., Yasin Y. ve Betül Ş. ise 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan beraat etti.

KENDİSİNİ 'PEYGAMBER' OLARAK TANITTIĞI İÇİN CEZA

Şaban Ö.'ye 'Peygamber' olduğunu iddia etmesi sebebiyle "Genel olarak tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müridlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik gibi unvan ve sıfatların kullanımı ile bu unvan ve sıfatları ait hizmette bulunması yasaktır" maddesinden dolayı 7 ay 15 gün ve 3 bin TL adli para cezası, müştekiler F.P. ve İ.P.'ye karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 2,5 hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL adli para cezası verildi.

3 SANIĞA DOLANDIRICILIKTAN CEZA

Müştekiler F.P. ve İ.P.'nin nitelikli olarak dolandırılması suçuna karıştıkları belirlenen sanıklar Abdulkerim D., Yaşar D. ve Yaşar S.'ye ise bu suçtan dolayı 2'şer yıl 1'er ay hapis ve 12 bin 500'er TL adli para cezası verildi.

DHA