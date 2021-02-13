Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezine dev kabak heykeli

Daha önce sık sık CHP'li belediyelerde karşımıza çıkan heykel furyasına Sakarya'da da rastlandı. AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki Gar Meydan'ına koyduğu dev kabak heykeli kentte tartışmalara konu oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise konu ile ilgili açıklama yaptı.

"ŞEHİRLER ÜRÜNLERLE BAĞDAŞTIRILIR"

“Her şehrin bir marka ürünü, marka değeri vardır ve şehirler bu ürünlerle bağdaştırılır" diyen Yüce "Şehrimizde birçok yöresel ürün yetişse dahi en çok kabak ile şehrimizin ismi bağdaşmış durumdadır.

Bu doğrultuda şehrimizin marka değerini tanıtıma katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. " ifadelerini kullandı. Heykelin yapımına sosyal medyadan tepkiler gelirken birçok kişi yapılan heykele "Bozuk kabak" yakıştırmasında bulundu.