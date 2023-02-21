Sakarya'da eşya yüklü kamyonda 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonda 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları kamyonu dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu.
Ev eşyası yüklü kamyonda, narkotik köpeği ile arama yapıldı.
56 kilo skunk ve 24 kilo esrar bulundu
Baza ve televizyon sehpası içine gizlenen 56 kilo skunk ve 24 kilo 150 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca geçirildi.
Kamyondaki S.Y. ve M.Z.M. ise gözaltına alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol