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  4. Sakarya'da eşya yüklü kamyonda 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da eşya yüklü kamyonda 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da eşya yüklü kamyonda 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Sakarya'da ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonda 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları kamyonu dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu.

Ev eşyası yüklü kamyonda, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

56 kilo skunk ve 24 kilo esrar bulundu 
Baza ve televizyon sehpası içine gizlenen 56 kilo skunk ve 24 kilo 150 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca geçirildi.

Kamyondaki S.Y. ve M.Z.M. ise gözaltına alındı. 

Etiketler sakarya eşya uyuşturucu
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