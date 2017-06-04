Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var

Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarından dönüş esnasında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kartalları adlı 8 kişilik grubun bulunduğu tekne ile yine kutlamaya katılan diğer bir teknenin birbirine sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucunda teknenin burun kısmında oturan 7 aylık evli bankacı Samet Bakar (30) ile kısa süre önce Kerem Gürel ile evlenerek Türkiye’ye yerleşen Alman vatandaşı Özlem Ger Gürel, bacaklarından ağır yaralandı. Kazanın ardından ambulansla Bakar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Gürel ise Amerikan Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sol ayağı kurtarıldı, sağ ayağındaki kanama devam ediyor

Kazayı duyan Bakar’ın ailesi, akrabaları, yakınları ve arkadaşları ise hastaneye geldi. Acılı aile hastane önünde bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda olduğu öğrenilen Bakar hakkında sık sık doktorlardan bilgi aldı. Ailesinden alınan bilgiye göre, Bakar’ın kazanın hemen sonrasında 6 saatlik bir ameliyata alındığı öğrenildi. Ameliyattan çıkartılmasının ardından yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Bakar’ın, uzun süre her iki bacağında kanama meydana geldiği, sol bacağındaki kanamanın durdurulduğu, sağ bacağındaki kanamanın ise sızıntı halinde devam ettiği belirtildi. Kanamanın devam etmesi nedeniyle Bakar’ın ikinci ameliyata alınamadığı, heyetin karar vermesi sonrasında yarın ameliyata alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi. Özlem Ger Gürel’in ise dün sol bacağından yapılan ameliyatının iyi geçtiği, yoğun bakımdan çıkartılıp servise alındığı öğrenildi.

“Samet’in hayati tehlikesi yok, Özlem’in durumu iyi”

Kaza esnasında Bakar ile birlikte aynı teknede bulunan 10 yıllık arkadaşı Anıl Çıtlak, “Dün hep birlikte şampiyonluk kutlamaları için bizde tekneyle boğaza çıktık. Yanlarımız da eşlerimiz vardı biraz da ayrı olmak istedik. Her şey güzeldi, özellikle dönüş yolunda o kadar tekne bir araya gelince dalgalanma oldu. Biz de durumu anlayamadık. Bizim teknenin yönü değişmiş, yanımızdan geçen büyük tekneyle çarpışma olmuş. Çarpma anını ve sonrasını hatırlıyorum. Allah’a şükürler olsun Özlem’in ameliyatı iyi geçti, bildiğim kadarıyla durumu iyi. Burada da Samet için bekliyoruz, hayati tehlikesi kalmamış. Sol bacağının durumu iyi şu an sağ bacağı için uğraşıyorlar. İnşallah Samet de kurtarılacak, ameliyatı 6 saatten fazla sürmüş. Samet’in 2 bacağının durumu bayağı kötüydü ama özelikle sol bacak için iyi konuşuyorlar, sağ bacağı da kurtaracaklar” dedi.

“Yönetimden biri gelirse eğer Samet için moral olacaktır”

"Yıllardır Beşiktaş’ın peşinden koşuyoruz gönül ister ki, yönetimden birilerinin buraya gelmesi" diyen Çıtlak, "En azından yakın zamanda Samet’i görürlerse Samet için moral olacaktır. İnşallah birileri de sesimizi duyar. Ben görüşemedim ama ailesi yanına girdi. Bekliyoruz, Samet çıkana kadar da bekleyeceğim. İnşallah düzelecek. Biz 8 kişi teknedeydik. Bizim teknenin yönü değişiyor, biz de diğer tekneye el sallıyorduk. Bir anda çarpışma meydana geldi. Bizim tekne diğer teknenin önüne kırıyor. Samet ile Özlem’in vapurdan ayaklarını sarkıtma gibi bir durum kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan teknelerin kaptanlarının ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bakar ve Gürel’in teknede bulunan 8 arkadaşıyla beraber tekneyi kutlamalar için kiraladıkları öğrenildi.

Şampiyonluk kutlamasındaki feci kaza böyle görüntülendi