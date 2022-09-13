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Samsun'da iki kardeşe kanlı pusu

Samsun'da iki kardeşe kanlı pusu

Samsun'da iki kardeş, akrabaları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Samsun’un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında ’yol kesme’ meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Ö. (50) ve kardeşi Ersin Ö.’ye (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenol ve Ersin Ö. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler samsun cinayet
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