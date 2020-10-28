SON DAKİKA
BAKAN KOCA AÇIKLADI! İSTANBUL'DA SON 1 HAFTADA VAKA ARTIŞ ORANI YÜZDE 62
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Ekim 2020 19:02

Samsun'da korkunç olay! Kübra öğretmen arkadaşının evinde ölü bulundu

Samsun’da resim öğretmeni Kübra B.(25), misafir olarak gittiği evde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

Samsun'da korkunç olay! Kübra öğretmen arkadaşının evinde ölü bulundu
A+ A-

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Resim öğretmeni Kübra B. misafir olarak arkadaşı M.Y.’nin evine gitti.

Bir süre sonra eve gelen M.Y., arkadaşını odada doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde buldu. M.Y., durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"SADECE SEVDİM" YAZILI NOT BULUNDU
Kübra B.'nin "Sadece sevdim" yazılı not bıraktığı öne sürüldü.

İntihar ettiği değerlendirilen öğretmenin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

hasan ali kaldırım , haber , acı , kübra , kübra öğretmen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM