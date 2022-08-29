Sanayi sitesinde korkutan patlama
Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesindeki bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Beylikdüzü’ndeki Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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