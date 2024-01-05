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Şanlıurfa'da 5 çocuğu ve eşinin sulama kanalında boğulmasıyla ilgili baba tutuklandı

Şanlıurfa'da 5 çocuğu ve eşinin sulama kanalında boğulmasıyla ilgili baba tutuklandı
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Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan baba "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Ç. yönetimindeki 31 B .... plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Ç. ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Ç.'i gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İslim Ç. ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Ç.'in kullandığı 31 B ..... plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, eşi Özlem Ç. ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

Etiketler baba tutuklama boğulma
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