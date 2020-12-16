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  4. 16 Aralık 2020 15:12

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Şanlıurfa'da merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 14 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, 1 Aralık'ta FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan, aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 şüpheli, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa , operasyon , FETÖ
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