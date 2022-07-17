  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şansız an: Yeni adlığı otomobile 2 saat sonra kamyon çarptı

Şansız an: Yeni adlığı otomobile 2 saat sonra kamyon çarptı

Şansız an: Yeni adlığı otomobile 2 saat sonra kamyon çarptı

İstanbul'da otomobilinde sorun yaşayan sürücü, aracını emniyet şeridine çektiği sırada araca arkadan kamyon çarptı.

Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde 2 saat önce aldığı otomobiliyle giden M.E, aracı hararet yapınca emniyet şeridine geçerek yavaşladı. Saat 13.00 sıralarında aynı istikamette ilerleyen kamyon şoförü E.A, otomobile çarptı.

 Kazanın etkisiyle otomobil savrulurken, çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücü M.E ile eşi H.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi götürdü.

 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler istanbul sancaktepe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe forvbet transferinde yeni gelişme: Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi
Manisa'da art arda korkutan depremler
Yolcu dolu dinlenme tesisinde yangın: Akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi
Kaldığı otelden yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı
Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı
Meteoroloji'den uyarı: Yeni haftada çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor
Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...
KYK borçlarında faizler silinecek mi? Gözler Kabine toplantısında
Podesta Sarayı satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklattı
Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti