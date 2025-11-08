  1. Anasayfa
  4. Saraçlar çetesi çökertildi; 23 şüpheli tutuklanırken el konulan mal varlıkları dudak uçuklattı!

İzmir'de 'Saraçlar' adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Saraçlar' organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

4 Kasım günü Bornova, Torbalı, Karabağlar, Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyona Jandarma helikopteri, İHA ve VTOL İHA sistemleri ile Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) timleri katıldı.

Operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, rüşvet almak ve vermek ile cezaevine yasaklı eşya sokmak suçlarını örgütlü şekilde işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK tarafından yapılan mali incelemede, örgüt lideri ve üyelerine ait banka hesaplarında 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. El konulanlar arasında 4 adet zırhlı araç, Torbalı ilçesinde 17 dönümlük çiftlik, 9 konut ve 1 arsa bulunuyor. El konulan malların toplam değerinin 91 milyon TL olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

