Savcının eşi sahte hakim çıktı!

Antalya'da kendisiyle aynı ismi taşıyan bir hakimin tüm kimlik bilgileriyle birlikte kendisine sahte kimlik hazırlayan bir kadın, savcı olan eşini de kandırmayı başardı.

Antalya'da Zeliha Ö. isimli genç kadın film senaryolarını aratmayacak bir planla, herkesi kendinin hâkim olduğuna inandırdı. Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu Zeliha Ö., ailesine ve çevresindekilere Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu söylüyordu.

İddiaya göre 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti. Sonrasında ise plan yapan Zeliha Ö., sahte hâkimsavcı kimlik kartı bastırdı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.

Antalya Adliyesi'ne giderek önce müstakbel kocasına, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söylüyordu. Zeliha Ö., yalanlarıyla hâkim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper T. ile evlendi. Gerçek hâkim- Zeliha Ö. ise Ceza Mahkemesi hâkimiydi. Evlenip Alper T.'nin soyismini de alan Zeliha Ö., eşiyle yargı mevzuuatını tartışıp bir çok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu.

Başvuruda bulundu

Geçtiğimiz 5 Nisan günü Antalya Havaalanı'ndan gelirken hazırladığı sahte kimliği çantasında bulamayan Zeliha Ö., sahte kimliğin verdiği gerçekçiliğe o kadar kendini kaptırmıştıki, havaalanı polis merkezi amirliğine başvurarak kimliğini kaybettiğine dair başvuruda bulundu. Ancak bir saat sonra kimliğinin sahte olduğunu hatırlayıp başvurusunu geri çekti.

16 Temmuz'da tutuklandı

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Ö.'in oyunu HSK'nın atama listesiyle son buldu. Savcı Alper T., HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK'dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Ö.'in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Ö. evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Alper T.'in ihbarı sonrası sahte hâkim Zeliha Ö. Antalya'da gözaltına alındı. Zeliha Ö., 16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper T. ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı. Zeliha Ö. hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

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