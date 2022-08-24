Scooterlı Dilara'nın ölümüne neden olan sürücüye tahliye

İstanbul Şişli'de scooter sürücüsü Dilara G.'nin ölümün neden olan sürücünün tahliyesine karar verildi.

İstanbul Şişli'de kullandığı Scooterlı Dilara G.'nin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan A., maktul Dilara G.'nin babası Arif G. ve annesi Neşe G. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanık A., üzüntüsünü dile getirerek, "Vefat eden kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



A.'nın avukatı Erhan Oğuz Düzcü, yaşanan olayda bir kusurunun olmadığını ifade ettiği müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini istedi.

Maktul Dilara G'nin annesi Neşe G. ile babası Arif G. ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

G. ailesinin avukatı Vahit Kuzu, genç bir kızın vefat ettiğini ifade ederek, "Sanık sürücü sarı ışıktan kırmızı ışığa geçiş esnasında yoluna devam ettiğinden ve müteveffada bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kaza meydana gelmiştir. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki tutukluluk tedbirinden hukuken beklenen menfaat elde edildiğinden sanığın tahliyesine ve hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını istedi.

Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine, MOBESE görüntülerinin CD içerisinde mahkemeye gönderilmesine ve görüntüler geldikten sonra dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek kusur durumunun tespitine yönelik rapor hazırlanmasına karar verdi.

Sanık Hakan A.'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, olay anına ilişkin görüntü izleme tutacağının varlığı, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, muhtemel ceza verilmesi halinde uygulanacak cezanın miktarı itibariyle tutuklulukta geçen sürenin yeterli olması, tutuklamanın tedbir olmasını nazara alan mahkeme, sanığın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan A.'nın 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi üzerinden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda martı-scooter sürücüsü Dilara G.'ye hızını azaltmayarak çarptığı anlatılıyor.

Yaralanan G.'nin kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre A.'nın kavşakta hızını azaltmadığı, maktul G.'nin ise skuter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.