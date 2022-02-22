Sedat Peker'in adı Falyalı cinayetine girdi

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa S'nin Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin S. ile görüştüğü ileri sürüldü.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili DHA'nın emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa S.'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa S.'in ağabeyi Mehmet S.'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa S.'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa S., Mehmet S., Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. SÖYLEMEZ HAVALİMANINDA Öte yandan Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa S. olay günü sabahında Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor. DHA