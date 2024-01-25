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Şehir hastanesinde sahte doktor yakayı ele verdi

Şehir hastanesinde sahte doktor yakayı ele verdi
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Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan bir kişi, görevlilerin dikkati sayesinde polis ekiplerine bildirilerek gözaltına alındı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AA

Etiketler adana şehir hastanesi şehir eğitim ve araştırma hastanesi görevli doktor sahte doktor kadın
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